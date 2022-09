Ọwọ́ Ọlọ́pàá tẹ àlùfáà ìjọ tó fun ọmọ ọdún méjìlá lóyún

ìṣẹ́jú 47 sẹ́yìn

Ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ Ogun tí nawọ gan alufaa ijọ The Light House Gospel Church to wa ni Oluwo, Owode Ẹgba, Michael Abiodun fẹsun wi pe o fun ọmọ ìjọ, ọmọ ọdun mejila loyun.

Agbẹnusọ ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ Ogun, Abimbola Oyeyemi ninu atẹjade kan to fi ṣọwọ si BBC News Yoruba, ni ọwọ tẹ alufaa naa lẹyin ti awọn mọlẹbi ọmọdébìnrin fi to ileeṣẹ ọlọpaa leti.

Oyeyemi ni iya ọmọ ọhun darapọ mọ ile ìjọsìn naa lẹyin to padanu awọn ọmọ rẹ obìnrin meji sọwọ iku òjijì.

"Ṣugbọn nigba ti ọmọdébìnrin naa debẹ, alufaa mu wọ ninu yara to si fi tipatipa ba ni ibalopọ, eyi to pada di oyun.

"Kete ti iroyin naa de ileeṣẹ ọlọpaa ni a nawọ gan alufaa, to si jẹwọ sugbọn o ni isẹ esu ni ati pe oun ni o ja ibale ọmọdebinrin naa, ẹni ọdun mejila."

Nigba to n sọrọ lori bi ọrọ naa ṣe waye lẹyin to bimọ tan fun ileeṣẹ ọlọpaa, Ọmọ ti alufaa naa fipabalopọ ni ọpọ igba ni alufaa ọhun dunkoko mọ oun pe oun ko gbọdọ sọ ohun to ṣẹlẹ fun ẹnikẹni.