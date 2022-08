Àwọn aṣojú ìjọba Oyo kan ń tojú bọ ìlànà yíyan Alaafin Oyo tuntun - Ọmọọba ìdílé Adeitan Atiba pariwo síta

ìṣẹ́jú 28 sẹ́yìn

Ọmọọba naa pe awọn eeyan kan to n ṣoju ijọba ni wọn n toju bọ ilana naa ti wọn si n sọ pe iṣẹ ijọba ipinlẹ Ọyọ l’awọn n jẹ.

Ninu atẹjade kan to fi sita lọjọ Iṣẹgun, ọjọ kẹtalelogun oṣu kẹjọ ọdun 2022, Ọmọọba Adeṣina ni lootọ awọn olori awọn Ọmọọba ti wọn n pe ni Baba Iyaji ati awọn ọyọ mesi bẹrẹ eto naa lai figba kan bọkan ninu, ṣugbọn nigba to ya lawọn agbefọ a kan bẹrẹ si ni yọjuran sii.

“Leyi ti wọn fi n yọ awọn idile oye mẹsan an to ku ti ijọba ti da mọ lati ọjọ kẹjọ an oṣu kejila ọdun 1976, ti iwe alakalẹ ofin Gazette ọdun 1995 si ti la kalẹ silẹ.”