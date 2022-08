Ìjìyà ìkọlù sí ọlọ́pàá Nàìjíríà, Njẹ́ ó mọ, àwọn nkan tó lè mú aráàlú tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ lábẹ́ òfin?

wákàtí 2 sẹ́yìn

Ileeṣẹ ọlọpaa koro oju si iwa yi ti wọn si ni awọn n wa arakunrin to hu iwa naa.

Ki lofin Naijiria ka si ikọlu?

Agbẹjọro Lateefat Oyebimpe Hassan-Ahmad to jẹ agbẹjọro ijọba ni ipinlẹ Kwara ṣalaye pe ikọlu jẹ eyikeyi iwa ti eeyan ba hu to lagbara debi pe o dẹru ba ọmọlakeji rẹ tabi to ko ipalara kan tabi omiran ba.