Iṣẹ́ yóò wà lọ́pọ̀ yanturu l’Ekiti tí mo bá di gómìnà - Adeyinka Ali, olùdíje ẹgbẹ́ APP

Gẹgẹ bii ohun to sọ, pẹlu gbogbo ohun ti ipinlẹ Ekiti ni ati bi awọn ọmọ ipinlẹ naa ṣe kawe to, ko yẹ ki wọn wa ni irufẹ ipo ti wọn wa bayii.

Nipa eto to ni fu ipinlẹ naa to be di gomina, o ni n fẹ ki ipinlẹ naa dabi orilẹ-ede to da funra rẹ.