Ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ ní America wọ́gilé oyún ṣíṣẹ́ fún àwọn obìnrin

ìṣẹ́jú 26 sẹ́yìn

ile ẹjọ to ga julọ pa ofin to faaaye gba wọn run.

Lati aadọta ọdun sẹyin ni ofin naa ti wa, eyi to fun awọn obinrin lorilẹ-ede naa ni anfaani lati sẹyun.

Idajọ naa waye lẹyin ọsẹ diẹ ti iwe kan lu jade si gbangba, eyi to ṣafihan pe wọn n gbeero lati yi idajọ ofin naa pada.

Pẹlu idajọ yii, gbogbo ipinlẹ to wa ni America, ti ni agbara lati fi ofin de oyun ṣiṣẹ. Nitori eyi, ilaji awọn ipinlẹ naa ni ireti wa pe yoo gbe ofin ati ilana tuntun jade nipa rẹ tabi ki wọn fi ofin de e.

Ajọ kan to n risi eto ibimọ, Planned Parenthood, sọ pe o to miliọnu mẹrindinlogoji obinrin ti ko ni lanfaani si oyun ṣiṣẹ mọ.

Ile ẹjọ giga naa ṣagbeyẹwo ẹjọ kan ti ajọ Dobbs v Jackson Women’s Health Organization, pe lori bi ijọba ipinlẹ Mississippi ṣe fofin de ṣiṣẹ oyun to ba ti le ni ọsẹ mẹẹdogun.

Ṣaaju ni awọn gomina to jẹ ọmọ ẹgbẹ osẹlu Democrat, ni ipinlẹ bi California, New Mexico ati Michigan, kede pe awọn fẹ fi ẹtọ si oyun ṣiṣẹ sinu ofin wọn, ti ile ẹjọ ba fi wọgile ofin to faaye gba a.