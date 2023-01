Ààyè ní mó gbé ìyàwó mi délé ìwòsàn àmọ́ wọ́n kọ̀ láti tọ́jú rẹ̀ tó fi kú - Ọkọ Bolanle Raheem

Gbenga wa lara awọn ẹlẹri to farahan ni ileẹjọ ati Titilayo, to jẹ aburo obinrin oloogbe naa.

"Mo fun iyawo mi ni Ẹbun Keresimesi lọjọ to ku"

“Nigba ti mo fẹ yi pada ni afara Ajah, mo ri awọn ọlọpaa ni waju, n ko mọ iye wọn, mo n tẹle ọkọ to wa ni iwaju mi, nigba to ṣe suru nibi kan, mo gba ẹgbẹ ọkọ naa lati bọ si iwaju ni ọlọpaa kan ni ki n duro, nigba ti mo gbinyanju lati duro ni mo gbọ oro ibọn, ti iyawo mi si pariwo, mo ri ẹjẹ ni aya rẹ. Mo bọ silẹ kuro ninu ọkọ lati lọ ba.”

O tẹsiwaju pe Titi to jẹ aburo to wa lẹyin oloogbe pẹlu awọn ọmọ, ni o sa jade lẹsẹkẹsẹ lati lọ ba ọlọpaa to yinbọn naa, to si di lasọ mu. O ni ọlọpaa naa tun dunkoko mọ pe oun yoo yinibọn pẹlu.