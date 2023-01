̀̀́Wo ǹkan mẹfà tí o kò mọ nípa ẹyà Coronavirus tuntun

Ọjọgbọn Wendy Barclay lati ile iwosan ijọba ni ilu Ọba Imperial College ni XBB.1.5 ni aisan korona titun miran ti wọn pe ni F486p ni ọna lati lugọ lai farahan. Awọn onisegun lati ajọ to gbogunti arun lagbaye WHO ni iyatọ wa laarin ẹya arun korona XBB.1.5

Ati ti Omicron to ti ṣaaju tan kalẹ, wọn ni ẹya tuntun yii XBB.1.5 kò lagbara to eya omicron ti awọn si gbiyanju lati ṣe iwaadi to peye lori rẹ.