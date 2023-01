Ilé ẹjọ́ wọ́gilé ìyọnípò alága àjọ elétò ìdìbò INEC

Adajọ Maryam Hassan ti ile-ẹjọ giga ilu Abuja ti fagile awọn ẹsun to jọ ma ikede dukia eke ti won fikan Alaga Igbimọ fun eto idibo ti Orilẹ-ede yii (INEC), Ọjọgbọn Yakubu Mahmood. Ninu igbejo naa, Ile-ẹjọ tun fi ofin de ajọ otelemuye (DSS) ), ọlọpa, ati Code of Conduct Bureau (CCB) lati ṣewadii Yakubu lori ikede awọn ohun-ini rẹ. Ninu Iwe ipejọ ti Somadina Uzoamaka kan fi pe e lejọ ẹda eyiti adajọ agba fun orilẹede yii na wa ninu ipejọ naa,Uzoamaka ro ile ẹjọ lati fipa mu Alaga ajọ INEC ko we fipo re silẹ titi iwadii yoo fi waye.