Ìkọlù Owo bá wa lójijì, ọ̀pọ̀ nínú wa ti sálọ torí ìbẹ̀rù ẹ̀san - Àwọn Hausa

wákàtí kan sẹ́yìn

Awọn ọmọ ilẹ Hausa to n fi ilu Owo ṣebugbe ti ba BBC Yoruba sọrọ lẹyin iṣẹlẹ iṣekupani to waye nile ijọsin St Francis Catholic Church, to wa ni adugbo Owaluwa lọjọ Aiku.