Nkan tó yẹ kí o mọ̀ nípa R'Bonney, ọmọ US tó di Miss Universe 2022

O gba ade naa lọwọ Harnaaz Kaur Sandhu, ọmọ orilẹ-ede India to gba a lọdun 2021.

Ọjọ Aiku, ọjọ karundinlogun, oṣu Kinni, ọdun 2023, ni awọn omidan to rẹwa julọ kaakiri awọn orilẹ-ede agbaye, korajọ pọ silu New Orleans, US, fun ikọkanlelaadọrin eto naa.