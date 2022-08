Bí ìjọba àpapọ̀ ṣe gbé ìṣẹ́ ààbò ọ̀pá epo fún Tompolo mú ìfura dání - Akeredolu

ìṣẹ́jú 20 sẹ́yìn

Oludari NNPC, Mele Kyari ni igbesẹ ijọba ko buru

“O jẹ nkan to mu ọpọlọpọ ifura dani, bi ijọba ko ṣe gba awọn ijọba ipinlẹ laaye fun iru nkan bẹẹ, ṣugbọn to fun awọn ileeṣẹ aladani laaye, botilẹ jẹ pe fun aabo araalu ni awọ̀n gomina ṣe n gbe igbesẹ.”

Ẹwẹ, Gomina Akeredolu ni gbogbo igbiyanju awọn lati mu ki ijọba ṣe atunto eto aabo to wa nilẹ, lo ja si ofo, botilẹ jẹ pe ilana naa ko so eso rere.

Taa ni Government Tompolo?

Ọgbẹni Government Oweizide Tompolo, jẹ gbajugbaja ajijagbara ninu ẹgbẹ ajijagbara Movement for the Emancipation of the Niger Delta (MEND).