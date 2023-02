Báyìí ni ọmọ ẹ̀kọ́ṣẹ́ afurasí ṣe ṣá Ọ̀gá pa, jù ú sínú kànga l'Ondo

wákàtí kan sẹ́yìn

Ọmọ ẹ̀kọ́ṣe kan ti ọjọ ori rẹ to ogun ọdun ko si gbaga Ọlọpaa lori ẹsun pe o pa ọga to n kọ ọ nísẹ, Savior Joseph.

Arakunrin kan, Odey Julius Ogbaji to jẹ ẹ̀gbọ́n olóògbé Savior Joseph sọ fun awọn oniroyin ohun to ṣẹlẹ̀.

Iroyin ni wahala naa ṣẹlẹ̀ nigba ti Oga arakunrin ọhun to jẹ eeyan to mọ isẹ orule ile, POS daadaa la foonu ẹni to n kọ níṣe mọ́lẹ̀ nitori àìgbọ́raẹniye kan to ṣẹlẹ̀ laarin wọn.