Kí ló dé tí Peller fi kúrò lẹ́yìn Adelabu àti Folarin, tó ń "kọrin Seyi Makinde ni o"?

Ọmọ ile igbimọ aṣojuṣofin orilẹede Naijiria, Shina Peller, to n soju ẹkun ijọba lseyin/ltesiwaju/ Kajola/lwajowa to tun jẹ oludije to lulẹ ninu idibo ile igbimọ asofin ni oṣu to kọja pẹlu ẹgbẹ oṣelu Accord ni oun ti kuro lẹyin oludije ẹgbẹ oṣelu rẹ, to si tun bọ sẹyin Gomina Seyi Makinde fun saa keji.