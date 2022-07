'Ó yẹ kí ẹnu mi wọ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́, kí ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ má dá, mi ò lè rìn dáadáa'! Ṣé o lè mọ̀ lára Anifa pé ó ní Hemiplegia Cerebral Palsy?

"Kò yẹ kí ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ dá. kò yẹ kó lè rìn, ó yẹ kí ẹnu rẹ̀ wọ́ koda "fẹgbẹ wọ ọ" ni wọn o ba maa pe e àmọ́ iyalẹnu ni ifọrọwanilẹwo waq pẹlu Anifat jẹ. Arun Hemiplegia Cerebral Palsy lo n baa finra leyi to jẹ pe lati kekere ni nkan ti yipada fun un ni gba to wa ni nkan bii ọmọ ọdun mẹta ti aisan iba yọju.

"Mama mi sare gbe mi digba digba lọ sileewosan, awọn nọọsi bẹrẹ iṣẹ amọ ṣaadede ni mi o le rin mọ. Iya mi tilẹ gbagbọ pe iru abẹrẹ ti nọọsi fun mi lo sọ mi di da bi mo ṣe da". Anifat Sadu ni Hemiplegia lo kọkọ bẹrẹ, igba to to bii ọmọ ọdun mẹsan, o ni ohun tun ni Scoliosis eyi to yẹ ko sọọ di ẹni ti egungun rẹ wọ, ki ara maa dun un ki iṣan maa dun o si ṣe apẹrẹ nkan ti gbajugbaja elere ori ọdan, Usaine Bolt n la kọja tori aisan Scoliosis yii.