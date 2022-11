Ilẹ̀ rírí pa èèyàn 162, 700 farapa ní Indonesia

Iṣẹlẹ ilẹ riri kan to waye ni erekusu Java Island ni orilẹ-ede Indonesia ti pa eeyan ti ko din ni mejilegọjọ, ti ogunlọgọ si farapa.

Awọn alaṣẹ sọ pe ilẹ riri naa waye milu Cianjur, ni Gusu Java, to si rin jina to kilomita mẹwaa.

Toru-toru ni awọn oṣiṣẹ adoola fi ṣiṣẹ lati fa awọn eeyan ti igbagbọ wa pe o ha si abẹ awọn ile to wó lulẹ.

Awọn agbegbe ti ilẹ riri naa ti waye jẹ eyi to kun fun eero pupọ, to si wa ninu ewu ilẹ riri ni gbogbo igba.

Gomina ipinlẹ Gusu Java, Ridwan Kamil sọ fun awọn ileeṣẹ iroyin abẹle pe eeyan mẹrindinlọgọta lo ku, ti awọn to le ni ẹẹdẹgbẹrin, 00, si farapa.

O sọ pe iye awọn to kú ati awọn to farapa ṣe e ṣe ko pọ si nitori pe ọpọlọpọ eeyan lo ṣi ha si abẹ awọn ile to wo lulẹ.