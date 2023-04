Àbájáde èsì ìdìbò ọdún yíì fihàn pé àwọn olùdìbò ti gbọ́n - Buhari

Emir naa dupẹ lọwọ aarẹ Buhari fun ipa ribiribi to ko lati rii wi pe ipinlẹ Jigawa di ọkan gbo ogi lara awọn ipinlẹ to n gbin irẹsi lorilẹede yii, ati bi o ti fọwọ si ipese lila ọkọ oju irin lati Dutse si Kano ati alafia to ti pada si ipinlẹ Jigawa ati awọn ipinlẹ to mule ti.