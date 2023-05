NBC kò láṣẹ lábẹ́ òfin láti ní kí àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ máa san owó ìtanràn – Ilé ẹjọ́

Ile ẹjọ giga kan niluu Abuja ti paṣẹ pe ajọ to n ri si igbohunsafẹfẹ ni Naiiria, NBC, ko laṣẹ lati sọ pe ki awọn ileeṣẹ igbohunsafẹfẹ san owo itanran.

Nigba to n ṣedajọ naa, ile ẹjọ ọhun sọ pe ofin NBC to ni ki wọn maa paṣẹ owo itanran gẹgẹ bii iya tako ofin orilẹ-ede Naijiria, eyii to fun ile ẹjọ nikan laṣẹ lati pa irufẹ aṣẹ bẹẹ.