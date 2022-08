Ta ló kọlu ìyàwó gómìnà, tó fi di gbódónróṣọ láàrín ìjọba àti ẹgbẹ́ òṣèlú PDP l'Osun

ìṣẹ́jú 47 sẹ́yìn

Ọmọ bibi ilu Ẹdẹ ni Sẹnetọ Adeleke, eyi to n mu ki ọpọ woye pe o ṣeeṣe ko jẹ awọn janduku to n gbe lẹyin rẹ lo ṣiṣẹ ọhun.

Bawo ni iṣẹlẹ naa ṣe ṣẹlẹ?

Amọṣa ohun kan to n jẹyọ ninu alaye gbogbo awọn to sọrọ pe iṣẹlẹ ikọlu naa ṣoju awọn ni pe awọn ọkọ akọwọrin pẹlu iyawo gomina ipinlẹ Ọṣun, Alaaja Kafayat Oyetọla n bọ lati irinajo kan eyi to gbe wa gba ilu Owode Ẹdẹ. Ọkọ akẹrun kan taku si oju popo lagbegbe ọja owode Ẹdẹ. Ọkọ to di oju ọna yii ni dẹrẹba rẹ n tu ṣe to si mu ki awọn ọkọ to kọwọrin pẹlu aya gomina naa o duro. Lasiko yii ni awọn nnkankan ṣẹlẹ ninu eyi ti ikọlu yii fi waye.