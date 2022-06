"Mo ti bí ìbejì nígbà márùn ún ọ̀tọ̀tọ̀, àmọ́ mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni"

"Mo ti bí ìbejì nígbà márùn ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, àmọ́ mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni"

Ọkunrin kan to bi ibeji nigba marun un ọtọtọ ti ṣalaye fun BBC bi inu rẹ ṣe dun to lẹyin to bi awọn ọmọ naa, ati pe oun ṣi nifẹ si lati bi awọn mii si.