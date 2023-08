Àwọn agbófinró dúró wámúwámú lódò Yemoja n'llọrin, ọdún Ìṣẹ̀ṣe kò wáyé níbẹ̀

Ọkẹ aimọye awọn ọlọpaa, sifu difẹnsi, awọn ọmọ ologun, atawọn ọtẹlẹmuyẹ mi-in ni wọn duro nibi odo Iyemọja, to wa ni Oko-Olówó, niluu Ilọrin, ipinlẹ Kwara, nibi ti awọn ẹlẹsin Iṣẹṣe ti ṣaaju ni awọn fẹ ti ṣayẹyẹ ọdun Iṣẹṣe lagbaye tẹlẹ ki wọn to wọgile akojọpọ ọhun.

Kọmiṣanna ọlọpaa ni Kwara, CP Ẹbunoluwarotimi Adelesi, lo ṣaaju awọn ẹsọ alaabo yooku lọ si odo Iyemọja, to wa lagbegbe Oko-Olówó, lati ri i daju pe wahala ko sẹlẹ laaarin awọn onisẹse ati awọn musulumi ni Ilọrin gẹgẹ bi wọn ṣe ti n leri sira wọn tẹlẹ.

Nigba to di owurọ ọjọ Aiku, ogunjọ oṣu Kẹjọ ti ọdun Iṣẹṣe yoo waye, lẹyin ti ọpọlọpọ awọn ẹsọ alaabo ti duro wamu sibi odo ọhun lati fi poro ofin gbe ẹnikẹni to ba tapa sofin, atawọn Alfa ati oniṣẹṣe ko sẹni to yọju si ibi odo naa.