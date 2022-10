Ọwọ́ tẹ olóyún, ìyálọ́mọ àtàwọn afurasí míì tó gbé òògùn olóró

Ajọ to n gbogun ti aṣilo oogun oloro ni Naijiria, NDLEA ti salaye bi ọwọ awọn ṣe tẹ awọn to n gbe oogun oloro kaakiri orilẹede yii.

Ninu ọrọ rẹ, awọn ti ọwọ tẹ ni alaboyun kan, obinrin to n tọ ọmọ jojolo lọwọ, to fi mọ ọmọ ileẹkọ fasiti to wa ni ipele keji.