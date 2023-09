Wo àmì àrùn jẹjẹrẹ mẹ́wàá tí èèyàn le è tètè sé àkíyèsí nínú ara

Bi ọpọ eeyan ba gbọ aarun jẹjẹrẹ, ohun to maa n wa sọkan wọn ni pe ẹnikẹni to ba lugbadi arun naa ti gba ọjọ iku ni.

Amọ lati bii ọdun 1970 lawọn to ni arun jẹjẹrẹ to ba tete mọ ti n ri iwosan.

Koda oniruuru arun jẹjẹrẹ lo ti gboogun bayii papaa ti awọn to ba larun naa ba tete mọ.

Fun apẹẹrẹ, iwadii kan ti ajọ to n ri si ọrọ ati gbogun ti arun jẹjẹrẹ ni UK sọ pe o le ni idaji awọn eeyan ilẹ Gẹẹsi ti wọn ti ṣakiyesi ami arun jẹjẹrẹ nigba kan tabi omiiran.

Akọroyin BBC ṣalaye ami arun jẹjẹrẹ mẹwaa ti eeyan ni lati ṣakiyesi gẹgẹ bi ajọ to n ri si ọrọ arun jẹjẹrẹ ṣe sọ.

Ami jẹjẹrẹ mẹwa to le foju han ninu agọ ara

Ki eeyan maa ru

Ọpọ eeyan to ba ni arun jẹjẹrẹ lo maa n ru nigba kan tabi omiiran.

Nigba ti eeyan ba ṣa deedee ru lai ro tẹlẹ, iru ohun to saaba maa n ṣẹlẹ niyii.

Arun Iba

Arun iba jẹ ọkan lara awọn arun to wọpọ to maa n ṣe awọn to ba ni jẹjẹrẹ.