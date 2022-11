Ṣé lóòtọ́ ni Iyabo Ojo ti di ìyàwó Igbo? Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí òun fúnrarẹ̀ wú jáde

Gbajugbaja oṣerebinrin, Iyabo Ojo ti kede pe oun ti ni ololufẹ tuntun, to n mu inu oun dun, mu ayọ oun kun.

Ninu fidio kan to fi sita, lo ti dupẹ lọwọ ọkunrin ọhun pe o ṣeun to nifẹ oun pupọ, to si tun n mu ki inu oun dun, ki ara oun ya gaga.