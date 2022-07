Ìjọba Eko gbé ilé ẹ̀kọ́ alákọ́bẹ̀rẹ̀ tì pa lẹ́yìn ikú akẹ́kọ̀ọ́ ọmọ ọdún márùn ún tó ń lùwẹ̀

Ìjọba Eko gbé ilé ẹ̀kọ́ alákọ́bẹ̀rẹ̀ tì pa lẹ́yìn ikú akẹ́kọ̀ọ́ ọmọ ọdún márùn ún tó ń lùwẹ̀

ìṣẹ́jú 27 sẹ́yìn

Ijọba ipinlẹ Eko ti gbe ile ẹkọ alakọbẹrẹ Redeemers Nursery and Primary School, to wa ni Ogba ti pa lẹyin ti iku akẹkọọ rẹ kan.

O ni “Iwadii yii n waye lẹyin iku akẹkọọ ọmọ ọdun marun un kan to ri sinu omi lakata ile ẹkọ naa lasiko ti wọn n kẹkọọ bi wọn ṣe n luwẹ.

“Iwadii ọọfisi to n ri si awọn ohun amuyẹ to yẹ ki ile ẹkọ ni fi han pe ile ẹkọ Redeemers Nursery and Primary School yii ko tii pari iforukọsilẹ rẹ, nitori naa, ko tii gba ontẹ ijọba.”