Ìdí rèé tí wọn fí ń pè mí ní ìyá Seyi Makinde - Mutiat Ladoja

ìṣẹ́jú 54 sẹ́yìn

"Mama Seyi ni ìyá Seyi Makinde gan maa ń pè mi"

Ta ni Mutiat Olayinka Ladoja?

Lasiko to fi jẹ obinrin akọkọ nipinlẹ Oyo, aya Ladoja da ajọ kan silẹ to pe oruk rẹ ni Idera De, eyi to fi n sisẹ aanu fun ọpọ mẹkunnu nipinlẹ Oyo.

Koda, o ni ọna aramọnda to maa n gba we gele rẹ, ti yoo ga gongo siwaju lọna to yatọ si ti ọpọ obinrin eyi to maa n mu ki ẹwa rẹ tubọ yọ si.