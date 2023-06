Asamoah Gyan, òdú agbábọ́ọ̀lù Ghana fẹ̀yìntì

ìṣẹ́jú kan sẹ́yìn

Gyang kede loju opo Twitter rẹ pe “asiko to lati fi aṣọ ati bata ere ije mi kọ pẹlu ogo bi mo ṣe n fẹyinti kuro ni bọọlu agbajẹun.”

Goolu mọkanlelogun ni Asamoah Gyan gba wọle ninu ifẹsẹwọnsẹ mọkandinlaadọfa to gba fun ikọ Black Stars orilẹede Ghana.

Lọwọ yii, oun ni agbabọọlu to gba goolu wọle si awọn julọ fun orilẹede Ghana.

Ki lo yẹ kẹẹ mọ nipa Asamoah Gyan?

Sunderland lo dari si ni liigi orilẹede United Arab Emirates nibi to ti gba bọọlu fun Al Ain, ki o to tun lọ si orilẹede China pẹlu ẹgbẹ agbabọlu Shanghai SIPG.

Nigba to wa ni UAE, oun ni atamatase to gba goolu sawọn julọ ni liigun orilẹede naa pẹlu goolu mejidinlọgbọn ninu ifẹsẹwọnsẹ mejilelọgbọn to gba.