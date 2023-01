Gbogbo ọkàn mi ni mo fi sin Naijiria, n kò já ẹnikẹ́ni kulẹ̀ – Buhari

Gbogbo ọkàn mi ni mo fi sin Naijiria, n kò já ẹnikẹ́ni kulẹ̀ – Buhari

ìṣẹ́jú 39 sẹ́yìn

Buhari lo sọ ọrọ naa lasiko to ṣabẹwo si aafin Emir ilu Bauhci, Rilwanu Suleiman Adamu, ni itẹsiwaju ipolongo ibo Aarẹ ati gomina fun ẹgbẹ oṣelu APC.

“Mo fẹ sọ fun yin pe laarin ọdun 2003 si 2011, mo bẹ gbogbo ijọba ibilẹ wo, nigba ti mo n du ipo Aarẹ fun saa keji, mo ṣabẹwo si gbogbo ipinlẹ to wa ni Naijiria.”

“Iye awọn eeyan to wa ki mi kaabọ pọ to bẹẹ ti ko si ẹni to le fi owo ra wọn, ibẹ ni mo ti pinnu pe mo maa fi gbogbo ọkan mi sin awọn ọmọ Najiria.”