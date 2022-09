Baba Ijesha lulẹ̀ nílé ẹjọ́ fún ìgbà kejì

Ile ẹjọ to n gbọ ẹsun ifipabanilopọ niluu Eko ti kọ lati gba beeli oṣere tiata Yoruba, James Olanrewaju Omiyinka, ti ọpọ mọ si Baba Ijesha, ṣaaju ki wọn to bẹrẹ igbẹjọ kotẹmilọrun rẹ.

Beeli wo ni Baba Ijesha n beere fun?

Ọjọ kẹrinla, oṣu Keje, ọdun 2022 yii ni ile ẹjọ to n gbọ ẹsun ifipanilopọ yii ṣedajọ ẹwọn ọdun maru un fun Baba Ijesha, lẹyin to jẹbi mẹrin ninu ẹsun mẹfa ti wọn kan an, eyii to ni ṣe pẹlu ṣiṣe aṣemaṣe pẹlu ọmọde ti ọjọ ori rẹ ko tii to mejidinlogun.