Ìṣesí àwọn ológun gbúdọ̀ yí padà tórí irú ogun tó n jà wá ti yàtọ̀! Ìmọ̀ràn Tinubu fún àwọn ológun rèé

ìṣẹ́jú 8 sẹ́yìn

Aarẹ jẹ ko di mimọ pe nini ayipada ninu ọgbọn ti awọn ologun n fi ṣe iṣẹ wọn ti ṣe pataki bayii nitoripe awọn orilẹede to wa ni ẹkun yii n koju ogun ti ko jokoo tẹtẹrẹ soju kan ati ogun teeyan o le mọ ibi to ti n gbe ọwọ bọ eyi to tumọ si wipe wọn o tilẹ ṣe ni ibamu pẹlu ofin ijagun mọ.