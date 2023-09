Ọlẹ̀ Ìbejì ń gbé bíi kòkòrò nínú ọmọ ìkókó

By Zubair Azam & Ahmen Khawaja

"Emi ati awọn yooku mi n reti pe a yoo ba kokoro ninu ikun ọmọ oṣu mẹwaa yii, to si n sukun ninu inira fun ọpọlọpọ oṣu .

O ni o dabi pe bi ọsẹ mẹjọ si mẹsan an si oyun kọ lati dagba si

"A n wo bi awọn kinni yii ṣe n dagba, a ri nnkan to jọ oju ati ẹsẹ."

Oyun ninu oyun

Eyi sa ba maa n waye ni ibẹrẹ oyun, ti ọkan lara ibeji yoo we mọ ikeji .

Ti wọn ko ri idagbasoke, wọn ma di kokoro, ti wọn si mu ẹjẹ ikeji rẹ lati le wa laye . Irufẹ awọn ibeji bẹ ma jade laye ki wọn to bi wọn.

Gẹgẹ bi American Academy of Paediatrics ṣe sọ ni ọdun 2000, o ni irufẹ nnkan bayii sọwọn pupọ

O to ọpọlọpọ igba ti isẹlẹ yii ti waye ni agbaye.

Ẹkun Shazia

Ọmọ ikoko Shazia's ni iku bẹrẹ si ni ma tobi laarin oṣu kan ti wọn bi. Awọn obi rẹ ni o ma sukun fun ọpọlọpọ igba, to si ma fa inira fun un.

"A ko mọ nnkan to n sẹlẹ sugbọn ikun rẹ le lati tẹ"/ eyi ni ọrọ baba Shazia, Muhammed Asif.

Alabaru to tun sisẹ loko ni Asif ati iyawo rẹ, ti wọn si tun ni ọmọ meji, wọn gbw Shazia lọ si ọdọ ọpọlọpọ dokita mi ilu wọn ni Sadiqabad. Sugbọn ipenija bi ko si ẹrọ iṣegun igbalode ni agbegbe naa ko jẹ ki wọn ri ojutu.

"O yawalẹnu lati ri oku ibeji rẹ ti ko dagba, to ti n gbe kiri."

Ibeji ti b gbe ninu rẹ bi kokoro, to si mu ẹjẹ rẹ, to ki si fun ni anfani lati ri ere ounjẹ to n jẹ lati ṣe ara lore.