Fani-Kayode, Keyamo sọ̀kò ọ̀rọ̀ sí Atiku tó ní òun ni ipò Ààrẹ yẹ bíi ọmọ Ariwa tó fẹ́ràn Naijiria

ìṣẹ́jú 53 sẹ́yìn

Awọn ọmọ ẹgbẹ oṣelu APC ti bu ẹnu atẹ lu oludije sipo Aarẹ ninu ẹgbẹ oṣelu PDP, Atiku Abubakar, lẹyin to ni oun lo yẹ ki awọn eeyan Ariwa dibo fun dipo awọn oludije lati ilẹ Yoruba tabi ilẹ Igbo.

Lara awọn to n sọko ọrọ si Atiku ni minisita tẹlẹ fun eto irina ofurufu, Femi Fani-Kayode, ati agbẹnusọ fun ikọ ipolongo ibo fẹgbẹ oṣelu APC, amofin Festus Keyamo.

Bi Keyamo ṣe n sọ pe asiko ti to fun Atiku lati yọwọ ninu eto idibo naa ni Fani-Kayode n sọ pe ọrọ itiju gbaa ni Atiku sọ.

Ki ni Atiku sọ?

Atiku sọ pe oun lo yẹ ki awọn eeyan Ariwa dibo fun nitori pe oun jẹ ọmọ Ariwa to ni ifẹ Naijiria lọkan.

O ni “Ohun ti awọn ara Ariwa nilo ree, wọn ko nilo ọmọ Yoruba tabi Igbo, mo duro niwaju yin gẹgẹ bii ẹni to fẹran Naijiria to si wa lati Ariwa.”

Femi Fani-Kayode fesi

Ninu awọn atẹjade kan loju opo Twitter rẹ, Fani-Kayode sọ pe awọn ko ni gba ki Atiku ṣe ohun to ṣe fun gomina ipinlẹ Rivers, Nyemsom Wike, ṣaaju ati lẹyin eto idibo abẹnu ẹgbẹ wọn fun awọn ọmọ Naijiria.

O ni “Ọrọ ti Atiku sọ yii ko ṣe itẹwọgba, o si jẹ eyii to n dojuti ni.”

“Idi ni pe ti yoo ba fi di ọdun to n bọ, a o ti ni Aarẹ to ti lo ọdun mẹjọ lori alefa, to si jẹ ọmọ iha Ariwa.”