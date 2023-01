Ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo sọ̀rọ̀ lórí àìsàn nlá tí ìròyìn ní ó n ṣe Akeredolu

ìṣẹ́jú 28 sẹ́yìn

Ninu atẹjade ti agbẹnusọ fun gomina, Richard Olatunde fi ṣọwọ si BBC lọjọ Iṣẹgun, o ni eniyan ẹlẹran ara ni Gomina Akeredolu, to ni ailera, amọ to ti gba itọju, ti ara rẹ si ti n pada bọ sipo.

Awọn nkan ti 'iyawo Aketi' sọ ninu fọnran

Ninu fọnran to n lọ kaakiri ayelujara, obinrin kan to pe ara rẹ ni iyawo Akeredolu fi ẹsun kan pe obinrin kan, Bunmi Ademosu, to jẹ oluranlọwọ pataki fun gomina, n gbe agbo wa fun ọkọ oun.

Ẹni to sọrọ ninu fọnran naa kilọ fun obinrin ọhun pe ko dẹyin lẹyin ọkọ oun, ko si fi opin si awọn agbo ọhun to ni pasitọ lo gbe fun oun.

Awọn nkan miran to wa ninu atẹjade ijọba ipinlẹ Ondo

“Kii ṣe aisan to le gba ẹmi, lo n ba gomina ja, eyi to le mu ki ọtẹ o bẹrẹ ninu iṣejọba rẹ.

“Koda, gomina lo dari ipade igbimọ alaṣẹ titi di aago mẹrin irọlẹ Ọjọru to kọja, ọjọ kọkanla, oṣu Kinni, 2023, lẹyin to ti kọkọ ṣe ipade igbimọ to wa fun eto aabo nibi ti wọn ti jiroro lori rogbodiyan to n waye niluu Ikare-akoko.”