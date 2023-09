‘’Ẹbí kan náà ni ọ̀gágun Nguema tó gbàjọba ní Gabon àti Ààrẹ Ali Bongo’’

wákàtí kan sẹ́yìn

Ẹnikan to sun mọ Aarẹ Bongo ti ko fẹ ki a da orukọ rẹ lo fidi ọrọ yii mulẹ fun BBC.

Ẹni to fidi ọrọ yii ṣalaye pe ẹbi kan naa ni ọgagun Brice Oligui Nguema ti i ṣe olori awọn ọmọgun to gbajọba Aarẹ Bongo jẹ.

Bakan naa, ọrọ ti ẹni yii sọ fun BBC ṣe deedee pẹlu ohun ti olori awọn ọmogun ọlọtẹ, Albert Ondo Ossa naa sọ fu ileeṣẹ iroyin AFP nigba to so pe ẹbi Aarẹ Bongo naa si ni ọgagun Nguema to gbajọba.