Oòrùn Tinubu tí pọ́jù, kò dá pé lára àti ní ọpọlọ - Ádárì ìpolongo Tinubu tó fipò sílẹ̀

ìṣẹ́jú 38 sẹ́yìn

Nigba to n sọrọ lori idi to fi ja ẹgbẹ oṣelu APC ati oludije sipo aarẹ, Bola Tinubu silẹ, Najatu ni bi nkan ṣe n lọ lorilẹede Naijiria ti ko tẹ oun lọrun lo sokunfa idi ti oun fi kuro lẹyin ẹgbẹ oṣelu APC.

“Asiwaju ti mo joko ti fun wakati meji, to si fi pupọ ninu akoko naa sun, emi ati Bisi Akanbe ni a ṣe eyi to pọju ninu sisọrọ naa.

“Pataki ibẹ nipe, ilera Tinubu ko da to, ti a fẹ gbọ otitọ ọrọ. Ko ki n ṣe pe mo korira Tinubu, mo bu ọwọ ti rẹ fun nitori o ti ran awọn eeyan lọwọ, eyi to dara gan

“Sugbọn ti a ba sọrọ oloi fun ogunlọgọ eeyan, ti a ba ni pe ki a yọ ti ẹlẹyamẹya kuro, gbogbo wa lamọpe, Tinubu to kojuosuwọn rara, to si jẹ pe awọn ti yoo ṣe olori fun wa ni awọn to wa ni ayika rẹ.

“Gbogbo nnkan ti Tinubu sọ lo jẹ irọ”

O binu nitori pe o ko ri owo ọfẹ gba lọwọ Tinubu- APC fesi fun Najatu

Ẹka ẹgbẹ oṣelu APC to n risi ipolongo ibo Aarẹ ti fesi pada fun Najatu Mahammed, olori ẹka naa tẹlẹ, ti wọn si fẹsun kan pe nitori pe ko ri owo ọfẹ gba lọwọ Tinubu lo fa to fi kuro ninu ẹgbẹ oṣelu naa.

O ni bi eeyan ba wa ni iye ọdun ti Najaatu wa, to si tu ṣe bi pe o fẹran owo, Tinubu ni isẹ lati ṣe to ba di aarẹ orilẹede Naijria.

“Ọsẹ to kọja, Najaatu Muhammed yọ ara rẹ kuro laarin awọn ọmọ lẹyin Tinubu, to si darapọ mọ Atiku, to si tun kede pe ki awọn ọmọ orilẹede Naijiria ma dibo fun idibo nunu oṣu to n bọ.