Èmi àti Murphy sọ̀rọ̀ ni àgó mẹ́san àbọ̀, ó ṣubú ni àgó mẹ́wàá àlẹ̀ - Golugo

"Irọ ni iroyin kan to n ja kiri pe awọn alawo ti ge ori ati eti Murphy Afolabi lẹyin to jade laye."

Gbajugbaja oṣere tiata, Adekola Tijani ti ọpọ mọ si Golugo ti sọrọ nipa bi irinajo gbajugbaja oṣere tiata to di oloogbe, Murphy Afolabi se wa sopin lọjọ Aiku ọsẹ yii niluu Eko.

Golugo, lasiko to n ba Ileeṣẹ BBC News Yoruba sọrọ nibi eto isinku oloogbe naa to waye ni Adamọ niluu Ikorodu ni ohun iyalẹnu lo jẹ fun oun nitori oun pẹlu Murphy sọrọ ọgbọn isẹju sẹyin ki oun to gbọ iroyin pe o subu.