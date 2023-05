Awakọ̀ bọ́ọ̀sì BRT tó kọlu reluwé l’Eko fojú ba ilé ẹjọ́, ohun tó sọ rèé...

wákàtí kan sẹ́yìn

Awakọ bọọsi akero BRT ijba ipinlẹ Eko to wa ọkọ kọlu reluwe lagbegbe Ikẹja nilu Eko loṣu ta ti foju ba ile ẹjọ lọjọ Iṣẹgun.

Ijọba ipinlẹ Eko wọ awakọ naa ti orukọ rẹ n jẹ Oṣibanjọ Oluwaseun lọ si ile ẹjọ giga to wa ni Ikẹja labẹ onidajọ Oyindamọla Ọgala.

Ẹsun mẹrindinlogun to nii ṣe pẹlu ipaniyan laimọọmọ ati ṣiṣe eeyan ni jamba ni wọn fi kan an.

Adari ẹka ipẹjọ ijba, DPP ni ipinlẹ Eko, Babajide Martins fi to ile ẹjọ naa leti pe awakọ bọọsi BRT naa fi aibikita pa awọn eeyan inu kọ naa pẹlu bi o ṣe kọ eti ikun si awọn ami ikilọ gbogbo ti wọn gbe kalẹ fun un to si ṣe bẹẹ lọ kọlu ọkọ reluwe to n bọ loju opo rẹ.