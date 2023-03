INEC, Bode George tako ara wọn lórí ọ̀rọ̀ adarí ẹ̀ka ìmọ̀ ẹ̀rọ ICT

ìṣẹ́jú 41 sẹ́yìn

Oloye Bode George lo gbe atẹjade kan sita lọjọ Iṣẹgun, ninu eyi to ti n lọgun pe INEC ti yan eeyan kan ti orukọ rẹ n jẹ "Femi Odubiyi" gẹgẹ bii adari ẹka imọ ẹrọ ayelujara ICT ni INEC.

Ẹ̀yin osisẹ alaabo, ẹ lọ gbe Odubiyi lati wa sọ tẹnu rẹ - Bode George

Oloye Bọde George salaye ninu atẹjade rẹ pe, kii ṣe akoko yii ti ọpọ ọmọ Naijiria n fi apa janu lori abajade ibo aarẹ to waye loṣu keji, lo tun y ki isẹlẹ bii eyi tun waye.

George ni tori esi ibo aarẹ naa, awọn oludije kan tilẹ ti gba ile ẹjọ lọ, bẹẹ si ni ẹrọ idibo BVAS ati oju opo agbara ayelujara to n ko esi ibo pamọ, IR3V, ṣe pataki pupọ fun ipẹjọ to n lọ lọwọ.

O wa ke sawọn ajọ alaabo gbogbo lati ṣe iwadi to ba yẹ lori ọrọ naa, ki wọn si ransẹ pe ọgbẹni Odubiyi naa lati wa sọ tẹnu rẹ.

Agba oselu naa ni ọkunrin naa gbọdọ wa salaye ipa yoowu to ba ko ati ọna to gba de ẹka imọ ẹrọ ayelujara ICT lajọ INEC, lẹyin to ti ṣe kọmiṣọna fun imọ ẹrọ ati ayelujara nipinlẹ Eko nigbakan ri.