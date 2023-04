Ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ẹ̀ka ìrìnnà òfúrufú bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì, FAAN ní k'áwọn arìnrìnàjò wá ọgbọ́n dá sí ìrìn wọn

wákàtí kan sẹ́yìn

Awọn oṣiṣẹ ẹka irinna ofurufu ni Eko di gbogbo ọna to wọ papakọ ofurufu Murtala Mohammed nilu Eko lọjọ Aje gẹgẹ bi ara igbesẹ iyanṣẹlodi ọlọjọ meji ti wọn n gunle.

Lara awọn ohun ti wọn n beere lọwọ ijọba ni sisan ajẹẹlẹ owo oṣu to kere ju fun oṣiṣẹ eyi ti wọn pe ni ‘minimum wage’ ati ṣiṣẹwe le ipinnu wiwo ọfiisi awọn oṣiṣẹ to wa nilu Eko, aisi igbe aye to gbadun fun awọn oṣiṣẹ ẹka naa atawọn ibeere miran