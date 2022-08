Èèyàn mẹ́jọ farapa nínú ìjàmbá ọkọ̀ l'Ondo

ìṣẹ́jú 20 sẹ́yìn

Eeyan bii marundinlogun lori ko yọ ni Oke-Odo, lopopona Owo si Akurẹ ninu iṣẹlẹ ijamba ọkọ to waye nibẹ.

Ijamba ọun to waye nigba ti ọkọ akero bọọsi kan pẹlu nọmba KPA 248 XA (Kogi) ati ọkọ Honda kan pẹlu nọmba LND 132 FY Lagos fori sọra wọn lọna naa, leyii to fa sunkẹrẹ-fakẹrẹ ọkọ fun ọpọ igba.

Asojukọroyin BBC News Yoruba ti ijamba naa ṣoju rẹ jabọ pe awọn ọmọ ologun lo gbiyanju lati doola ẹmi awọn to farapa ninu iṣẹlẹ naa ki awọn ẹṣọ alaabo oju popo to de.

Ohun to ṣẹlẹ si awakọ bọọsi ọun ni ko ye ni ni pato leyii to mu ko lọ kọlu ọkọ Honda lọna tirẹ to si mu ki ọkọ mejeeji bajẹ kọja ala.