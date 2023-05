Èmi àti Ooni ti mọra l'óde ọ̀run ká tóò pàdé l'óde ayé - Olori Ashley

Ninu ifọrọwanilẹnuwo kan ti Olori Afolashade ṣe pẹlu iwe iroyin The Sun, lo ti sọ pe Ooni Ooni ti yọju si ẹbi oun lati fi erongba rẹ han, ṣugbọn oun ọmọ kan ṣoṣo ti oun bi ṣi kere pupọ.

Yatọ si eyi, Afolashade sọ pe Ooni ko le ṣe igbeyawo pẹlu oun tabi kede rẹ, nitori eewọ to rọ mọ itẹ ọba Ile-Ife pe Ooni ko le fẹ obinrin to ti bimọ ri gẹgẹ bi olori rẹ akọkọ.

“Mo ni lati duro fun ọpọ ọdun pẹlu suuru, lati le daabo bo ọmọ mi. Ohun to si da mi loju nigba naa ni pe mo mọ pe ko si bo ṣe pẹ to, emi ni mo ni ọkọ mi.

“Awa mejeeji mọ nnkan to wa laarin wa, a si tun mọ pe ipadabọ awọn alaalẹ ni awa mejeeji jẹ lori itẹ awọn baba wa.”

Olori Afolashade ni ṣaaju ki Ooni to gbe oun ni iyawo, ni oun ti n pe e ni ọkọ lai fi ṣe pe o ti fi oun han gbogbo aye.

Emi ati Ooni ti mọ ara wa ni ode ọrun ka to o pade laye

Nigba to n tẹsiwaju ninu ifọrọwanilẹnuwo naa, Olori Afolashade ṣalaye pe ẹmi to wa ninu oun ati Ooni lo so wọn pọ nigba ti wọn kọkọ pade.