World AIDS Day: Ọmọ Naijiria 1.8m ló ń gbé pẹ̀lú ààrùn HIV

wákàtí kan sẹ́yìn

Ajọ to n risi igbogunti aarun HIV/Aids ni Naijiria, NACA ti ni o kere tan ọmọ Naijiria to fẹrẹẹ to miliọnu meji ni wọn n gbe pẹlu aarun HIV ti o ma n fa AIDS.