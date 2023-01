Ìgbẹ́jọ́ lórí ikú Bolanle Raheem yóò bẹ̀rẹ̀ padà lónìí

Ileẹjọ giga ipinlẹ Eko yoo bẹrẹ gbigbọ ẹjọ afurasi ọlọpaa, Drambi Vandi to ṣekupa arabìnrin agbẹjọro Ọmọbolanle Raheem lọjọ ọdun Keresimesi ni agbegbe Ajah nipinlẹ Eko.

Wọn ni Igbẹjọ Vandi to ṣekupa Ọmọbìnrin Agbẹjọro Ọmọbolanle Raheem lọjọ kẹẹdọgbọn, oṣu kejila, ọdun 2022 ni yoo bẹrẹ lọjọ Aje:

Ki ní o ṣẹlẹ ṣáájú?

Adejọbi fesi bẹẹ nigba to n dahun ibeere araalu kan to ni se lo yẹ ki wọn le osisẹ ọlọpaa to pa Bolanle Raheem lẹnu isẹ patapata ni.