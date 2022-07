'Pásítọ̀ ìjọ t'ọ́lọ́pàá ti kó èèyàn 77 l'Ondo sọ pé ọmọ mi kò gbọdọ̀ ṣèdánwò WAEC ni mo ṣe pariwo síta'

Arabinrin to pariwo sita nipa ijọ The Whole Bible Church to wa lagbegbe Valentino nilu Ondo nibi ti ọlọpaa ti ko ọmọ ijọ mẹtadinlọgọrin lọjọ Ẹti, Arabinrin Elizabeth Ruben ti sọ ohun to ṣẹlẹ ti oun fi pariwo ijọ naa sita.