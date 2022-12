Wọ́n ti dá iléeṣẹ́ Trump, ààrẹ Amẹ́ríkà tẹ́lẹ̀ lẹ́bi ìwà ọ̀daràn owó orí

Igbimọ idajọ kan ni New York lorilẹede Amẹrika ti da ẹbi fun ileeṣẹ idile aarẹ tẹlẹ nilẹ Amẹrika, Donal Trump lori iwa ọdaran to so rọ mọ owo ori.