Akẹ́kọ̀ọ́ mẹ́ta di àwátì nínú ìjàmbá ọkọ̀ ojú omi ní Calabar

wákàtí kan sẹ́yìn

Awọn akẹkọọ to to mẹrinla ni ye ni wọn salabapade ijamba ọkọ oju omi lọjọ Satide ti mẹta ninu wọn si di awati niluu Calabar to jẹ olu ilu fun ipinlé Cross Ruver.