Kìí ṣe pé mo yí orin padà sí ti Ọlọ́run, ìyàtọ́ orin mi ti tẹ́lẹ̀ sí ìpè "Evangelist" ti mo ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà rèé - Ebenezr Obey

"Nigba ti iya mi o fẹ ki n maa lu ilu to ni oun fẹ ki n jẹ dokita tabi Agbẹjọro, o fi ede ilu wa sọ ọ pe awọn alagbe lo n lu ilu".

Gbajugbaja olorin juju tẹlẹ to di ilumọọka kaakiri agbaye, Ebenezer Obey Fabiyi ba BBC Yoruba sọrọ ninu ifọrọwanilẹnuwo yii nipa bi o ṣe bẹrẹ orin kikọ.

O tun mẹnu ba irufẹ orin to maa n kọ latilẹ to si ṣalaye lori bi awọn eeyan ṣe ro pe o ti yi orin rẹ pada nibayii to ti di Ajihinrere ninu ẹsin Kristẹni.