Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ LAUTECH jóná nínú ìjàmbá mọ́tò, àwọn aláṣẹ fásítì ní àwọn kò tíì lè sọ ìyè akẹ́kọ̀ọ́ tó ku

Oríṣun àwòrán, Getty Images

wákàtí kan sẹ́yìn

Awọn akẹkọọ fasiti imọ ẹrọ Ladoke Akintola ni ilu Ogbomosho ti ko ijamba ọkọ kan lasiko ti wọn ṣe irinajo pada si ile ẹkọ wọn lati Erin Ijesa.

Ijamba yi to waye l'Ọjọru lawọn alaṣẹ ko tii sọ pato iye awọn to ba iṣẹlẹ naa lọ.

Awọn akẹkọọ naa n dari lati ibi irinajo inaju ti wọn ṣe lọ si Erin Ijesa.

Agbegbe Ilobu si Okinni la si gbọ pe ijamba ọkọ naa ti waye lẹyin ti ọkọ to ko awọn akẹkọọ yi gbina.

A ko le sọ ni pato boya ọkọ naa kọlu ọkọ miran ni tabi oun nikan lo farakasa ninu ijamba yi.

Ibudo irinajo afẹ Ẹrin Ijẹṣa ni wọn ti n bọ ki wọn to lugbadi ijamba naa

Aarẹ ẹgbẹ awọn akẹkọọ ile ẹkọ naa, Anuoluwa Adeboye nigba to ba akọroyin BBC sọrọ lori ero ibanisoro so pe awon ilu Ẹrin Ijẹṣa ni ipinlẹ Ọṣun ni wọn ti n bọ ki wọn to lugbadi ijamba naa.

Aarẹ ẹgbẹ awọn akẹkọọ LAUTECH Ogbomọshọ naa tun tẹsiwaju lati ṣalaye pe wọn seto irin ajo afẹ si ibudo omi oloke giga Erin-Ijesa Waterfall leyin idanwo saa kinni wọn,

Bakan naa lo sọ pe pupọ wọn lo wa ni ipele aṣekagba ni fasiti naa

Àwọn ọlọpaa ati awọn alaṣẹ fasiti LAUTECH ko le sọ iye awọn to ku ati ohun to fa ijamba naa

Ohun ti a gbọ ni pe awọn eeyan kan ku ti awọn miran si farapa ninu iṣẹlẹ naa gẹgẹ bi Ọgbẹni Lekan Fadeyin to jẹ alukoro ile ẹkọ fasiti LAUTECH ti ṣe sọ fun akọroyin wa.

Ohun naa kole sọ pato pe iye eeyan bayi lo ku tabi farapa.

Awọn akẹkọọ yi jẹ akẹkọọ lẹka imọ isiro ti wọn si ṣe irianjo yi lẹyin ti wọn pari

Ati ileeṣẹ ọlọpaa ati awọn alaṣẹ fasiti naa, ko tii si eyikeyi to le sọ pato bi iṣẹlẹ yi ṣe waye tabi iye awọn to ba iṣẹlẹ naa lọ.

Alukoro ile ẹkọ naa , Ogbeni Lekan Fadeyin, eni to fi idi ijamba naa mulẹ fun awọn akọroyin ṣalaye wi pe, ọpọlọpọ ẹmi lo sofo ninu ijamba naa ṣugbọn ko le fidi iye won mule nitori oun ko tii gba ẹkunrẹrẹ iroyin lori iṣẹlẹ naa.

Ọmọ olori ọmọ ẹgbẹ to pọ julọ ni ile aṣofin ipinlẹ Oyo wa ninu awọn akẹkọọ naa

Ohun ti a ri gbọ ti a si le fi idi rẹ mulẹ ni pe ọmọ Sanjo Adedoyin, olori ọmọ ẹgbẹ to pọ julọ ni ile aṣofin ipinlẹ Oyo wa lara awọn to padanu ẹmi wọn ninu ijamba naa.

Orukọ ọmọ naa ni Faith Adedoyin ti awọn iranṣẹ ikinni lorisi si ti n waye fun baba rẹ, Họnọrebu Sanjo Adedoyin nile aṣofin ipinlẹ Oyo l'Ọjọbọ.

Ni irọlẹ Ọjọru ni iroyin gbori ayelujara tawọn eeyan si n pin awọn aworan to ṣafihan ọkọ to jona ati awọn eeyan ti wọn pe ni akẹkọọ to farapa.

Ninu awọn aworan la ti ri eyi tara awọn arakunrin meji kan bo latari ina to jo wọn.

Wọn joko silẹ ti arakunrin kan si duro to n ba wọn sọrọ.

A ri ti ara, oju ati ẹsẹ ọkan ninu wọn bo bi igba ti eeyan da nkan gbona si lara.