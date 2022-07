Ẹni ọdun 65 rí ẹ̀wọ̀n gbére he lẹ́yìn tó fi ipá bá ìyàwó baba rẹ̀ ẹ̀ni ọdún 85 lọ̀pọ̀

Ẹni ọdun marundinlaadọrin ti ri ẹwọn gbere he ni ilu Ado Ekiti lẹyin ti wọn fi ẹsun fifi ipa banilopọ kan an.

Agbẹjọro agba, Monisola Abodunde lo ran an lọ si ẹwọn gbere naa lẹyin to ni o jẹbi ẹsun ti wọn fi kan an.