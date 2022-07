Iléẹjọ́ da ẹ̀sùn tó ní Oyetola kò kúnjúwọ́n láti díje gómìnà Osun lẹ́ẹ̀kejì, Ohun tó yọ kí ẹ mọ̀ nípa rẹ̀ rèé

Adajọ Inyang Ekwo ni olupẹjọ, Alhaji Moshood Olalekan tẹ ofin ileẹjọ mọlẹ pẹlu ẹsun to pe naa.

O ni Adeoti to kopa ninu idibo abẹle ẹgbẹ oṣelu naa to fidirẹmi , ko ni ẹsun to kunjuwọn lati sọ pe Oyetola ko pegede lati dije du ipo gomina.