Àwọn agbébọn yawọ ilé ìjọ́sìn, palẹ̀mọ́ olùjọ́sìn 25 ni Katsina

Awọn afurasi agbebọn pẹlu orisirisi ìbọn nla ṣe kọlu si ile jọsin New Life For All ni ìjọba ibilẹ Kankara nipinlẹ Katsina, ti wọn si palẹmọ awọn olujọsin mẹdọgbọn.